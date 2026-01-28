Artvin'de Ramazan Denetimleri Başladı - Son Dakika
Artvin'de Ramazan Denetimleri Başladı

Artvin\'de Ramazan Denetimleri Başladı
28.01.2026 13:45
Artvin'de Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için denetim yaptı.

Artvin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

Artvin Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım ve beraberindeki ekip, kent genelindeki denetimleri il merkezinde sürdürdü.

Ekip, il merkezindeki zincir marketler, kafe, kasap gibi iş yerlerinde yaptığı denetimlerde et, temel gıda, meyve, sebze ve temizlik malzemeleri gibi satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketini, kasa ve raflardaki fiyat uyumunu kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, ramazan ayı öncesinde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için kent genelinde denetimlerin artırıldığını söyledi.

Denetimlerin fiyat etiketi, kasa fiyatı uyumu ve haksız fiyat artışlarına yönelik gerçekleştirildiğini ve ekiplerin öncelikle ürünlerin fiyat etiketlerinde bulunması zorunlu bilgileri kontrol ettiğini aktaran Yıldırım, "Bir ürünün üretim yeri, satış fiyatı, birim fiyatı, ayırt edici özellikleri ve fiyat değişim tarihleri gibi unsurlar inceleniyor. Etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da ayrıca denetleniyor." dedi.

Halkın sık tükettiği ve fiyat dalgalanması yaşanan ürünlerin yakından takip edildiğini ifade eden Yıldırım, özellikle ramazan ayında talebi artan peynir, zeytin, reçel gibi kahvaltılık ürünler ile yağ, şeker ve pirinç gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollerin yoğunlaştırıldığını kaydetti.

Denetimlerde işletmelerden son 3 aya ait alış ve satış faturalarının talep edildiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"İşletmeler faturaları 10 gün içerisinde müdürlüğümüze iletiyor. Bu belgeler ve savunmalar, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sistem üzerinden gönderiliyor. Kurulun değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde idari para cezası uygulanıyor."

Yıldırım, 2025 yılı boyunca il genelinde 466 işletmenin denetlendiğini, yaklaşık 67 bin ürünün fiyat etiketi ve kasa fiyat kontrolünün yapıldığını belirterek, "Fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında toplam 950 bin lira idari para cezası uyguladık. Denetimlerimizi 2024 yılına göre yaklaşık 3 kat artırdık. Bu artışı 2026 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

