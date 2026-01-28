Artvin\'de Uyuşturucu Operasyonu

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hopa ilçesinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, istihbarat doğrultusunda başka illerden Hopa'ya uyuşturucu getirileceği belirlenince, jandarma ekipleri narkotik köpeklerin de katıldığı çeşitli adreslerde adli arama yaptı. Aramada, 130 gram kokain, 3 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet bong, 1 adet öğütücü, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 TL ve 100 Dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ARTVİN