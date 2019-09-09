Aşıklar Mamak'ta atıştı

Mamak Belediyesi, kökleri 5 bin yıla kadar uzanan aşıklık geleneğinin önde gelen temsilcilerini Saimekadın Amfi Tiyatro'da ağırladı.



Dünya Aşıklar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şölende aşıklar, deyişleri, güzellemeleri, koçaklamaları, atışmalarıyla ve taşlamalarıyla başta Mamaklılar olmak üzere tüm Başkentlilere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattı. Etkinlik sonrası aşıklara Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından plaket takdim edildi.



Aşıklık geleneğinin Türk toplumunun sesi olduğunu ve herkese hitap ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aşıklarımız, sevdalarımızı, ağıtlarımızı, hicivlerimizi yapan ustalardır. Bizler de bu bu geleneği desteklemek ve Mamak'ta yaşatmak istiyoruz. Anadolu kültürünün sesi Mamak'ta yankılansın istiyoruz. Gönüllerine, dillerine, ellerine ve sazlarına sağlık" dedi. - ANKARA