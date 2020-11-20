Asırlık eski eşya pazarına yoğun ilgi

Tokat'ta eski eşyaların satıldığı Cuma Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi Sulu Sokak Çarşısı'nda her hafta kurulan Cuma Pazarı'nda bir asırlık gelenek yaşatılıyor. Sabahın erken saatlerinde Pazar yerini açan esnaflar Cuma saatine kadar müşterilerini bekliyor. Üretimi artık yapılmayan ya da sıfırı çok daha pahalı olan ürünlerin yer aldığı pazar vatandaşların ilgisini çekiyor. Satılan ürünler arasında yedek parçalardan tarım aletlerine, ikici el giysiden ayakkabıya, antika eşyaların yanı sıra elektronik aletleri bulmak mümkün. Kış ayı olması nedeni ile soba, soba borusu ve kovalarının yanı sıra pazarda tamir işlerinde kullanılan araç ve gereçlerde ilgi görüyor. 10 yıldır Cuma pazarında satış yapan Ali Arslan, hurdadan çıkan kullanılabilecek ürünlerin satışını yaptıklarını belirterek, "Burada işe yarayabilecek ikinci el malzemeler kazma, kürek, balta, keser gibi birçok ürün satıyoruz. Fiyatlar yeni ürünlere göre yarı fiyatına satılıyor" dedi.

"Eskiye rağbet var"

Hurdacılık yapan Duran Havuçcu, işe yarayacak ürünleri hurdadan ayırarak satış yaptığını ifade ederek, "Bu pazarda bizde kazanıyoruz, alanda kazanıyor. Bu pazarın canlılığını koruması için sabahın erken saatlerinde geliyoruz. Öğlene kadar burada kalıyoruz. Çok şükür 3-5 kuruş kazanıyoruz. Eskiye rağbet var. Eski eşyaların üzerine düşülüyor. Antika olarak, kullanım bakımından vatandaşlar işlerine yarayan ürünleri satın alıyor. Fiyatlar oldukça uygun" diye konuştu.

Tokat'ta cuma pazarı kültürü

Pazar esnaflarından Murat Sansar, Tokat'ta Cuma pazarının bir kültür olduğunu söyledi. Bir asırlık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirten Sansar, ilgiden oldukça memnun olduklarını sözlerine ekledi. Cuma Pazarı'ndan alışveriş yapan vatandaşlar da fiyatların hesaplı olduğunu, aradıkları ürünleri bulabildiklerini kaydetti. - TOKAT