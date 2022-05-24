ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI

24.05.2022 14:55

Antalya'da havuz kimyasalları işleyen bir iş yerinin havuzunda meydana gelen patlamada üzerine asit sıçrayan bir işçi yaralandı.

Antalya'da havuz kimyasalları işleyen bir iş yerinin havuzunda meydana gelen patlamada üzerine asit sıçrayan bir işçi yaralandı.

Olay, saat 13.40 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde havuz kimyasalları işleyen bir iş yerinde meydana geldi. İşyerindeki çalışma sırasında kazanda patlama meydana geldi. Patlama sonrası üzerine asit sıçrayan adı açıklanmayan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürende belirtilen adrese gelen ekipler güvenlik tedbiri alırken, üzerine asit dökülen ve yaralanan işçi, otomobille Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI
ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI
ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI
ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI

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AHŞAP FABRİKASINDA PATLAMA: 2 HAFİF YARALI AHŞAP FABRİKASINDA PATLAMA: 2 HAFİF YARALI Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
Kaynak: DHA

Akdeniz, Patlama, Antalya, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


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