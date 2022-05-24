ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI

Antalya'da havuz kimyasalları işleyen bir iş yerinin havuzunda meydana gelen patlamada üzerine asit sıçrayan bir işçi yaralandı.

Olay, saat 13.40 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde havuz kimyasalları işleyen bir iş yerinde meydana geldi. İşyerindeki çalışma sırasında kazanda patlama meydana geldi. Patlama sonrası üzerine asit sıçrayan adı açıklanmayan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürende belirtilen adrese gelen ekipler güvenlik tedbiri alırken, üzerine asit dökülen ve yaralanan işçi, otomobille Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.