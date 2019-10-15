Son Dakika Haberleri: "Aşk Geçmişim" oyunu izleyiciyle buluştu
Son Dakika Kültür Sanat 'Aşk Geçmişim' oyunu izleyiciyle buluştu

"Aşk Geçmişim" oyunu izleyiciyle buluştu

28 dakika önce

Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun rol aldığı, "Aşk Geçmişim" adlı tiyatro oyunu izleyici karşısına çıktı.

Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun rol aldığı, "Aşk Geçmişim" adlı tiyatro oyunu izleyici karşısına çıktı.

Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro'nun ortak yapımı olan, yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek'in oturduğu oyun Maslak'taki UNIQ Hall'de sahnelendi.

Tiyatro camiasından ünlü oyuncuların da katıldığı, 110 dakika süren 2 perdelik gösterimin sonunda, filmin ekibi sahneye gelerek seyircilere selam verdi.

İskoç oyun yazarı Daniel Craig Jackson'ın yazdığı oyunda, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ile aynı şirkette çalışan Amy'nin aşk hikayesi anlatılıyor.

Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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