Aşk-ı Memnu'nun 11 yıl sonra ortaya çıkan pozu Hazal Kaya'yı duygulandırdı: Çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim

Kanal D ekranlarının efsane dizisi Aşk-ı Memnu, 2008 yılında yayın hayatına başlamış, 2010 yılında muhteşem bir finalle ekranlara veda etmişti. Dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe, finalden 11 yıl sonra sette çekilen fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafa bir yorum da dizinin başrol oyuncusu Hazal Kaya'dan geldi.

PEŞ PEŞE İTİRAFLARDA BULUNDU

Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya da aynı fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak şu notu yazdı:

"Dünden beri bu fotoğrafa bakıp duruyorum. Ufacıktım. Çok zor geliyordu bir sürü şey, keyfini çıkarabileceklerimin çoğunu kaçırdım galiba bu yüzden... Neler öğrendim, çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim. Sadece fotoğraftaki şahanelikleri değil, oraya ait herkesi ve her şeyi. Çok da eğlendik bu arada fotoğrafta görüldüğü üzere baktıkça özlüyorum o zamanı. İyi ki bir araya gelmişiz! Sizsiz olmazmış Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hilal Saral, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, İlker Kızmaz, Batuhan Karacakaya, Baran Akbulut, Pelin Ermiş, Nur Fettahoğlu..."