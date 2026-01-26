Aşkale'de Cirit Müsabakaları Heyecanı - Son Dakika
Yerel

Aşkale'de Cirit Müsabakaları Heyecanı

Aşkale\'de Cirit Müsabakaları Heyecanı
26.01.2026 09:14
Aşkale'de dostluk cirit maçı yapıldı, sporcular lige hazırlık adına eksikliklerini tespit etti.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde cirit heyecanı yaşandı. Aşkale 3 Mart Atlı Spor Cirit Kulübü ile Aziziye Hükümdar Atlı Spor Cirit Kulübü arasında düzenlenen dostluk müsabakası, ilçe cirit sahasında oynandı. Karşılaşma, hem sporcular hem de izleyiciler açısından renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık iki ay önce kurulan Aşkale 3 Mart Atlı Spor Cirit Kulübü, bu yıl oynanacak olan Cirit Müsabakaları Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Lige hazır bir şekilde başlamak isteyen kulüp, iki haftalık periyotlarla dostluk müsabakaları oynayarak eksiklerini görmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Ahmet Kahveci, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, hem lige hazırlandıklarını hem de ilçeye güzel bir sportif faaliyet kazandırdıklarını belirterek, "Haziran ya da temmuz ayında başlaması planlanan cirit müsabakalarına kadar eksiklerimizi tespit edip takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Lige iddialı bir şekilde başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Aşkale'de Cirit Sahasında oynanan dostluk müsabakasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, ilçede cirit sporunun yeniden canlanması memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

