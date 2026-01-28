ASML, 1700 Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika
ASML, 1700 Çalışanını İşten Çıkaracak

28.01.2026 14:21
Rekor kâr eden ASML, organizasyonel çevikliği artırmak için 1.700 işten çıkarma kararı aldı.

Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanları tedarikçisi ASML, 2025 yılında finansal açıdan tarihinin en iyi dönemini geçirmesine rağmen organizasyonel çevikliği artırmak amacıyla 1700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Avrupa'nın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan ASML, 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını paylaştı.

Yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebin etkisiyle şirketin geliri, 2024 yılına göre yüzde 15,5 artarak 32,7 milyar avroya yükseldi. Şirketin net karı ise aynı dönemde 9,6 milyar avro olarak kaydedildi.

ASML'nin 2025'in son çeyreğinde aldığı siparişler, analistlerin 6,32 milyar avroluk beklentisini aşarak 13,2 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin brüt kar marjı 1,5 puan artışla yüzde 52,8'e yükselirken 2026 yılına ilişkin satış öngörüsü 34 milyar ile 39 milyar avro aralığında açıklandı.

Rekor kara rağmen işten çıkarma yapacak

Finansal tablolardaki güçlü performansa rağmen ASML, operasyonel süreçleri hızlandırmak ve "daha çevik" bir organizasyon yapısına ulaşmak amacıyla, çoğunluğu Hollanda'da olmak üzere 1.700 pozisyonda küçülmeye gideceğini bildirdi. Bu rakam, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3,8'ine karşılık geliyor.

ASML Üst Yöneticisi (CEO) Christophe Fouquet, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2025'in rekorlarla dolu bir yıl olduğuna işaret ederek, "Müşterilerimiz, özellikle yapay zeka kaynaklı talebin sürdürülebilirliğine olan güvenle orta vadeli piyasa koşullarına daha iyimser yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Hisseler yükselişe geçti

ASML'nin 2026 yılına yönelik güçlü büyüme beklentileri, piyasalarda olumlu karşılandı. Bilanço açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken bu artış Avrupa genelindeki diğer çip üreticilerinin hisselerine de pozitif yansıdı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

SON DAKİKA: ASML, 1700 Çalışanını İşten Çıkaracak
