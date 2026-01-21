Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu - Son Dakika
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu

Japonya\'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
21.01.2026 21:16
Japonya'nın Kumamoto eyaletinde uçuş sırasında radardan kaybolan turistik helikopterin enkazına ulaşıldı. Arama-kurtarma ekipleri, helikopterin parçalarını Aso Yanardağı'nın krater bölgesinde tespit etti. Yerel makamlar, bulunan enkazın irtibatı kesilen araca ait olduğunu resmen doğruladı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde kaybolan turistik helikopterle ilgili arama çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Aso Yanardağı'ndaki volkanik kraterde bulunan enkazın, dün uçuş sırasında irtibat kesilen helikoptere ait olduğu açıklandı.

ENKAZ VOLKANİK KRATERDE TESPİT EDİLDİ

Kyodo ajansının aktardığına göre, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aso Yanardağı'nın krateri içerisinde helikopter gövdesine benzeyen ve ağır hasar almış bir nesnenin tespit edildiği bildirildi.

PİLOT VE YOLCULAR ARANIYOR

Yetkililer, kraterde bulunan enkazın dün kaybolan turistik helikoptere ait olduğunun kesinleştiğini duyurdu.

Helikopterde bulunan pilot ile 2 Tayvanlı yolcuya ulaşmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerin de devam ettiği aktarıldı.

ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMİŞTİ

Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde uçması planlanan helikopterin, uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği kaydedildi. Bunun üzerine ekiplerin bölge genelinde kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu - Son Dakika
