Asrın felaketine ait yayınlanmamış görüntüler ortaya çıktı

Mehmet Şimşek, Kabine'de yer alacak mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşanan dehşet anları Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GERİYE DÖNÜK YAPILAN İNCELEMEDE FARK EDİLDİ

Görüntüler aradan geçen aylar sonra geriye dönük yapılan incelemede fark edildi. Bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntülerde akaryakıt istasyonunda bulunan çalışanların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.