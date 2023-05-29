Asrın felaketine ait yayınlanmamış görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Asrın felaketine ait yayınlanmamış görüntüler ortaya çıktı

29.05.2023 11:34

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşanan dehşet anları Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GERİYE DÖNÜK YAPILAN İNCELEMEDE FARK EDİLDİ

Görüntüler aradan geçen aylar sonra geriye dönük yapılan incelemede fark edildi. Bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntülerde akaryakıt istasyonunda bulunan çalışanların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asrın felaketine ait yayınlanmamış görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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