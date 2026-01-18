Aston Villa, Everton'a Yenildi

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Everton'a 1-0 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa, 22. hafta mücadelesinde Everton'ı ağırladı.
Everton, 59. dakikada Thiemo Barry'nin attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı.
Ligdeki son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Birmingham temsilcisi, 43 puanda kalırken ikinci sıraya yükselme şansını da değerlendiremedi. 10. sıradaki Everton, puanını 32'ye çıkardı.
