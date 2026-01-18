Aston Villa, Everton'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aston Villa, Everton'a Yenildi

18.01.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aston Villa, Everton'a 1-0 kaybederek zirve yolundaki şansını değerlendiremedi.

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Everton'a 1-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa, 22. hafta mücadelesinde Everton'ı ağırladı.

Everton, 59. dakikada Thiemo Barry'nin attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Ligdeki son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Birmingham temsilcisi, 43 puanda kalırken ikinci sıraya yükselme şansını da değerlendiremedi. 10. sıradaki Everton, puanını 32'ye çıkardı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aston Villa, Everton'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 00:07:26. #7.11#
SON DAKİKA: Aston Villa, Everton'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.