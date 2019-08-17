Son Dakika Haberleri: Astronot DJ Luca Parmitano'nun uzaydan çaldığı şarkılarla Ibiza'da gençler dans etti
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Astronot DJ Luca Parmitano'nun uzaydan çaldığı şarkılarla Ibiza'da gençler dans etti

1 saat önce

İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ'lik yapan ilk isim oldu.

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İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ'lik yapan ilk isim oldu. Parmitano'nun çaldığı şarkılar eşliğinde İbiza'da gençler dans etti
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:30 
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