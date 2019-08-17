Astronot DJ Luca Parmitano'nun uzaydan çaldığı şarkılarla Ibiza'da gençler dans etti
1 saat önce
İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ'lik yapan ilk isim oldu.
İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ'lik yapan ilk isim oldu. Parmitano'nun çaldığı şarkılar eşliğinde İbiza
'da gençler dans etti
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:30
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