Asu Kaya: Kadınlar Güvencesiz Çalışmayı Kabullenmiyor

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadirli'de turp işçisi kadınlarla buluştu. Kaya, "Kadınlar üretimin merkezinde ama en güvencesiz noktada. Bu tabloyu kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı'nda turp yıkayan ve paketleyen kadınlarla bir araya geldi. Zor ve güvencesiz koşullarda çalışan kadın emekçilerle sohbet eden Kaya, yaşadıkları sorunları ve taleplerini yerinde dinledi.

Soğuk suyla, uzun saatler boyunca çalışan kadınların emeğinin görmezden gelindiğine dikkati çeken Asu Kaya, tarım ve gıda sektöründe kadın emeğinin en ağır yükü taşımasına rağmen en düşük ücretlerle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı. Kaya, "Kadınlar üretimin merkezinde ama en güvencesiz noktada. Bu tabloyu kabul etmiyoruz" dedi.

Kadınların sosyal güvenceye, adil ücrete ve sağlıklı çalışma koşullarına erişiminin temel bir hak olduğunu belirten Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayıt dışı istihdamla mücadele eden, kadın emeğini koruyan ve güçlendiren politikaları hayata geçirmek için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.