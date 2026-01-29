Asya Borsaları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsaları Yükselişte

29.01.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş görüldü.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında Hindistan hariç pozitif bir seyir öne çıkarken yarı iletken ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükseliş dikkati çekiyor.

Fed, bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Söz konusu karar 2'ye karşı 10 oyla alındı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu söyledi.

Analistler, söz konusu mesajların ve bankanın temkinli duruşunun risk iştahını sınırladığını, ABD tarafındaki bilanço sezonunun ise küresel pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Asya'da teknoloji hisseleri yükselişini sürdürdü

Dün açıklanan bilançolara göre ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve IBM'in gelirleri geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Teknoloji sektörüne yönelik iyimser beklentiler ve ABD tarafında açıklanan bilançoların risk iştahını desteklemesiyle Asya piyasalarındaki yarı iletken ve teknoloji hisseleri yükseldi. Sektör ve hisse bazlı yükselişler endekslere de yansıdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5,9, Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçısı Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 12,1 artışla işlem gördü.

Japonya'da erken oy kullanma işlemi başladı

Öte yandan, Japonya'daki seçim süreci de yakından izleniyor. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler için erken oy verme süreci başladı.

Yaklaşık 103 bin kayıtlı yurt dışı seçmen için büyükelçilik ve konsolosluklar dahil 233 noktada oy verme merkezleri kuruldu.

Makroekonomik tarafta ise Japonya'da ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi 37,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 53.424 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 5.221 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 4.157 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 27.796 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 82.066 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Binlerce kez paylaşıldı Sergen Yalçın’ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
Binlerce kez paylaşıldı! Sergen Yalçın'ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:46:17. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.