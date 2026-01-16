Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında, Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin dün açıkladığı bilançosunda net karını yüzde 35 artırdığını bildirmesi sonrası yarı iletken hisselerinde toparlanmalar izlenirken, yatırımcıların temkinli duruşuyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıkladı. Şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 505,7 milyar Tayvan dolarına (yaklaşık 16,2 milyar dolar) yükseldi.

ABD'nin hem İran ile ticaret yapan ülkelere getirdiği tarifelerin hem de gelişmiş yarı iletken ihracatına getirdiği tarifelerin etkisi Çin ve Hong Kong piyasalarında değerlendirilmeye devam ediyor.

Japonya tarafında ise Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın zayıflayan "yen"i korumak için ABD ile ortak müdahale olasılığını gündeme getirmesinin ardından dolar/yen paritesi geriliyor. Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 158,4 seviyesinde bulunuyor.

Paritedeki söz konusu gelişmelerin etkisiyle ülke piyasalarında döviz kazancına sahip şirketlerin hisselerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Japonya ve Filipinler işbirliğini güçlendiriyor

Öte yandan, bölgede güç ayrışmaları devam ederken, Japonya, Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İki ülke arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ordular arasındaki malzeme hizmetlerinin karşılıklı sağlanmasını hedefleyen "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"na imza attı.

Japonya-ABD-Filipinler arasındaki üçlü işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan taraflar, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki varlığının stratejik önemine de dikkati çekti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 53.993 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 4.833 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.100 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,6 kayıpla 26.770 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kazançla 83.966 puandan işlem görüyor.