Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

16.01.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSMC'nin kâr artışı sonrası yarı iletken hisselerinde toparlanma, yatırımcıların temkinli duruşu etkili.

Asya borsalarında, Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin dün açıkladığı bilançosunda net karını yüzde 35 artırdığını bildirmesi sonrası yarı iletken hisselerinde toparlanmalar izlenirken, yatırımcıların temkinli duruşuyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıkladı. Şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 505,7 milyar Tayvan dolarına (yaklaşık 16,2 milyar dolar) yükseldi.

ABD'nin hem İran ile ticaret yapan ülkelere getirdiği tarifelerin hem de gelişmiş yarı iletken ihracatına getirdiği tarifelerin etkisi Çin ve Hong Kong piyasalarında değerlendirilmeye devam ediyor.

Japonya tarafında ise Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın zayıflayan "yen"i korumak için ABD ile ortak müdahale olasılığını gündeme getirmesinin ardından dolar/yen paritesi geriliyor. Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 158,4 seviyesinde bulunuyor.

Paritedeki söz konusu gelişmelerin etkisiyle ülke piyasalarında döviz kazancına sahip şirketlerin hisselerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Japonya ve Filipinler işbirliğini güçlendiriyor

Öte yandan, bölgede güç ayrışmaları devam ederken, Japonya, Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İki ülke arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ordular arasındaki malzeme hizmetlerinin karşılıklı sağlanmasını hedefleyen "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"na imza attı.

Japonya-ABD-Filipinler arasındaki üçlü işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan taraflar, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki varlığının stratejik önemine de dikkati çekti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 53.993 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 4.833 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.100 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,6 kayıpla 26.770 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kazançla 83.966 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:03:13. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.