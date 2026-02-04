Ataman'dan Giannakopoulos'a Destek - Son Dakika
Ataman'dan Giannakopoulos'a Destek

04.02.2026 09:10
Ergin Ataman, kulüp başkanı Giannakopoulos'un tepkisini destekleyerek motivasyon sağladığını belirtti.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris'e mağlup oldukları maçın ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'un takımdaki herkesi istifaya davet etmesinin haklı bir tepki olduğunu belirterek, bu durumun kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Giannakopoulos'un sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiden sonra Türk ve Yunan basınından birçok kişinin kendisini aradığını aktaran Ataman, "Başkan Giannakopoulos'un paylaşımına neden tepki vermediğimi sordular. Bu sorunun cevabı çok basit. O da benim gibi. Ben bazen basın toplantısında oyuncularıma saldırıyorum. O da sadece bana değil hepimize saldırdı. Bu normal. O tutkulu birisi. Kazanmak istiyor, bu işe emek veriyor, yatırım yapıyor ve para harcıyor. Başkan Giannakopoulos haklı." ifadelerini kullandı.

Ataman, kendisinin de bazen medya önünde oyuncularına karşı agresif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kez o hepimize karşı agresif oldu. Haklıydı. Dürüst olmam gerekirse bu durum beni motive etti. Oyuncularla toplantı yaptık. Onlara önemli şeyler söyledim. Herkesin 8. şampiyonluğu beklediğini ama bunu unutarak sıradaki maça odaklanmalarını söyledim. İlk sezonumda hiç kimsenin beklemediği şekilde EuroLeague'de şampiyon olurken adım adım ilerledik. Her maç savaşmak zorundayız. Giannakopoulos'a saygı duyuyorum. Beni ekstra motive ettiği için ona teşekkür ederim."

Kaynak: AA

