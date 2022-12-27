Ataması Yapılmayan Genç Öğretmen Adayı İntihar Etti - Son Dakika
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Ataması Yapılmayan Genç Öğretmen Adayı İntihar Etti

27.12.2022 14:40

Yıllardır ataması yapılmayan ve bir firmada kurye olarak çalışan 26 yaşındaki öğretmen adayı Hasan Cihan Aslan, üniversitede okuyan kardeşine destek olmak için geldiği İzmir'de canına kıydı.

Yıllardır ataması yapılmayan ve bir firmada kurye olarak çalışan 26 yaşındaki öğretmen adayı Hasan Cihan Aslan, üniversitede okuyan kardeşine destek olmak için geldiği İzmir'de canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre; Muş'un Varto ilçesinden Mersin'e göç eden bir ailenin çocuğu olan, geçen yıl babası Kamer Kamil Aslan'ı kaybeden ve yıllardır ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni adayı Hasan Cihan Aslan, üniversitede okuyan kardeşine destek sağlamak amacıyla bir süre önce İzmir'e geldi. Burada bir firmada kuryelik yapan Hasan Cihan Aslan, Bornova'da kardeşi ile birlikte kaldığı evde intihar girişinde bulundu. Genç öğretmen adayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hasan Cihan Aslan, Mersin Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube'den olayla ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yıllardır atama beklediği halde ataması yapılmayan arkadaşımız, meslektaşımız sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Cihan Aslan'ı 26 yaşında, henüz yaşamının baharında İzmir'de kaybettik. Yüz binlerce öğrencimiz öğretmenlerine, meslektaşlarımız öğrencilerine kavuşmayı beklerken siyasi iktidarın tercihi sonucu öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı, öğretmen atamaları için ayrılmayan kaynaklar özel okul sahiplerine, tarikatlara, cemaatlere aktarıldı. Halka ait kaynaklar, halka ait bütçe öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı, öğretmen atamaları için ayrılsaydı şu anda meslektaşımız Hasan Cihan Aslan yaşıyor olacaktı. Üzgünüz, öfkeliyiz. Artık yeter."

PURÇU: BOYNUNUZDA İNTİHAR EDEN GENÇLERİN, ACI ÇEKEN ANALARIN AHI VAR

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise sosyal medya hesabında Hasan Cihan Aslan'ın gitar çalıp şarkı söylediği bir videoyu paylaştı ve "Çok üzgünüm. Mesleğini icra edemediği için bir öğretmen daha intihar etti, üstelik henüz 26 yaşındaydı. Gençlerimize bu kaderi yaşatanlara yazıklar olsun. Sırtınızda küfe yok; boynunuzda atanamayan öğretmenlerin, intihar eden gençlerin, acı çeken anaların ahı var" dedi.

Kaynak: ANKA
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Hasan Cihan, Mersin, İzmir, Güncel, Son Dakika

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