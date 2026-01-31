Ataşehir\'de Fabrika Yangını Paniği

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale ve soğutma çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, saat 13: 15 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, fabrikanın yanında bulunan bir otel de yangının ardından hızla tahliye edildi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL