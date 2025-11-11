Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen özel gecede sevdiği şarkılarla anıldı. Atatürk'ün çağları aşan bir aydınlanma önderi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Bizler, O'nun kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz savunucuları ve gönüllü neferleriyiz" dedi.

Adalar Belediyesi, Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında özel bir etkinlikle andı. Atatürk'ün kurucusu olduğu Büyükada Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen "10 Kasım'a Özel Ada'da Müzik Akşamı" programına çok sayıda vatandaş, sivil toplum temsilcisi ve belediye yöneticisi katıldı.

Akpolat, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün yalnızca bir asker ve devlet adamı değil, aynı zamanda çağları aşan bir aydınlanma önderi olduğunu vurguladı.

"Atatürk'ün ilke ve devrimlerine kararlılıkla sahip çıkacağız"

Atatürk'ün yokluk ve imkansızlıklar içindeki bir milleti ayağa kaldırarak akıl ve bilimin rehberliğinde özgür ve bağımsız bir Cumhuriyet armağan ettiğini belirten Akpolat, "Bugün sadece bir matem günü değildir; Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini ve devrimlerini yeniden hatırladığımız ve onları yaşatma irademizi tazelediğimiz gündür. Bizler, onun kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz savunucuları, gönüllü neferleriyiz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerine kararlılıkla sahip çıkacağız. Büyük Atatürk, fikirlerin, devrimlerin ve eserlerin sonsuza dek yolumuzu aydınlatacak. Sana minnettarız. Sana sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Halkın hak ve özgürlüklerini koruma sorumluluğuna da dikkati çeken Akpolat, her çocuğun eğitim hakkı, yurttaşların onurlu yaşam koşulları, doğa ve çevrenin korunması, kültür-sanat ve bilimin desteklenmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Akpolat'ın konuşmasının ardından piyanoda Deniz Akpolat, mezzo-soprano olarak Nursel Dinler Yazman ve piyanist olarak Terane Abbaszade sahne aldı. Sanatçılar, "Fikrimin İnce Gülü" ve "Çökertme" gibi Atatürk'ün en sevdiği eserleri seslendirdi.

Atatürk'e adanan özel performansları için sanatçılara teşekkürler eden Akpolat, kızı Deniz Akpolat için duyduğu gururu, "Atatürk'e bağlı bir evlat yetiştiren anneme ve eşime huzurlarınızda teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.