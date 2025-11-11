Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

11.11.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalar Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında düzenlenen özel bir etkinlikle andı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen özel gecede sevdiği şarkılarla anıldı. Atatürk'ün çağları aşan bir aydınlanma önderi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Bizler, O'nun kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz savunucuları ve gönüllü neferleriyiz" dedi.

Adalar Belediyesi, Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında özel bir etkinlikle andı. Atatürk'ün kurucusu olduğu Büyükada Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen "10 Kasım'a Özel Ada'da Müzik Akşamı" programına çok sayıda vatandaş, sivil toplum temsilcisi ve belediye yöneticisi katıldı.

Akpolat, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün yalnızca bir asker ve devlet adamı değil, aynı zamanda çağları aşan bir aydınlanma önderi olduğunu vurguladı.

"Atatürk'ün ilke ve devrimlerine kararlılıkla sahip çıkacağız"

Atatürk'ün yokluk ve imkansızlıklar içindeki bir milleti ayağa kaldırarak akıl ve bilimin rehberliğinde özgür ve bağımsız bir Cumhuriyet armağan ettiğini belirten Akpolat, "Bugün sadece bir matem günü değildir; Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini ve devrimlerini yeniden hatırladığımız ve onları yaşatma irademizi tazelediğimiz gündür. Bizler, onun kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz savunucuları, gönüllü neferleriyiz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerine kararlılıkla sahip çıkacağız. Büyük Atatürk,  fikirlerin, devrimlerin ve eserlerin sonsuza dek yolumuzu aydınlatacak. Sana minnettarız. Sana sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Halkın hak ve özgürlüklerini koruma sorumluluğuna da dikkati çeken Akpolat, her çocuğun eğitim hakkı, yurttaşların onurlu yaşam koşulları, doğa ve çevrenin korunması, kültür-sanat ve bilimin desteklenmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Akpolat'ın konuşmasının ardından piyanoda Deniz Akpolat, mezzo-soprano olarak Nursel Dinler Yazman ve piyanist olarak Terane Abbaszade sahne aldı. Sanatçılar, "Fikrimin İnce Gülü" ve "Çökertme" gibi Atatürk'ün en sevdiği eserleri seslendirdi.

Atatürk'e adanan özel performansları için sanatçılara teşekkürler eden Akpolat, kızı Deniz Akpolat için duyduğu gururu, "Atatürk'e bağlı bir evlat yetiştiren anneme ve eşime huzurlarınızda teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
Elazığ’da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti Elazığ'da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti

10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:38
Muazzez Ersoy’dan ’sevgili’ iddialarına sert yanıt
Muazzez Ersoy'dan 'sevgili' iddialarına sert yanıt
10:28
Belediye işçisinin acı sonu Görüntüyü izleyenler “Ölümün de hayırlısı“ demeden edemedi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
10:14
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
10:09
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi İlk gün rekor başvuru
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 10:53:41. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.