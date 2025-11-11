Atatürk'ü Anma Konseri: 'Hasret' Temasıyla Duygusal Anlar - Son Dakika
Atatürk'ü Anma Konseri: 'Hasret' Temasıyla Duygusal Anlar

11.11.2025 11:49
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında düzenlediği 'Hasret' temalı konserle Ulu Önder'i andı. Münip Utandı'nın seslendirdiği eserlerle duygu dolu anlar yaşandı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yılında "hasret" temalı konserle andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında, 10 Kasım Atatürk'ü anma konseri düzenledi.  Atatürk'e "Hasret" konserini, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de izledi.

Sevilen ezgiler, duygu dolu anlar yaşattı

Türk halk müziğinin tanınan ve sevilen ismi Münip Utandı, konserde Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan bir repertuvarla sahne aldı. Sanatçı, Dede Efendi'den "Ey Gonca Dehen Har-ı Elem Canıma Geçti", Şeyh Galip'ten "Yine Zevrakı Derunum Kırılıp Kenara Düştü", Enderuni Hafız Hüsnü'den "Saba Tarf-ı Vefadan Peyam Yok mu?", Kazasker Mustafa İzzet Efendi'den "Bir Sebeple Gücenmişsin Sen Bana, Söyle Sultanım Ne Ettim Ben Sana" gibi klasik eserleri seslendirdi. Utandı ayrıca Atatürk'ün çok sevdiği Rumeli türkülerinden "Bülbülüm Altın Kafeste" ve İsmail Hakkı Bey'in unutulmaz eseri "Fikrimin İnce Gülü" eserini yorumlayarak dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konuk sanatçı Münip Utandı'nın seslendirdiği birbirinden güzel ezgiler, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Katılımcılar, alkışlarla tempo tutarak ve türkülere eşlik ederek duygusal anlar yaşadı. Konserin sonunda Vali Şahin, Utandı'ya çiçek takdim etti.

Özdemir ise günün anlam ve önemine ithafen sanatçıya ay yıldızlı plaket sundu.

Antalya Engelliler Sanat Evi öğrencileri de kendi el emekleriyle hazırladıkları hediyeleri Vali Şahin ve Özdemir'e vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

