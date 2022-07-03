Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

03.07.2022 13:06
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Muharip Gaziler ve kentteki bazı cirit kulübü üyesi sporcularla Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadeleyi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan sonra ikinci durak olarak dadaşlar diyarı Erzurum'a geldiğini belirterek, 3 Temmuz'un kendileri için sıradan bir gün olmadığını belirtti.

Sekmen, medeniyetler kenti Erzurum'un, tarihin hemen her döneminde çok önemli bir rol üstlendiğini, gerek politik ve gerekse stratejik konumu itibariyle de sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu anlamda 3 Temmuz'un önemine dikkati çeken Sekmen, "Bugün, vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır." dedi.

Kahraman bir Erzurumlunun Mustafa Kemal Paşa'yı Ilıca ilçesinde "Duydum ki Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Hele geldim bakayım ki, kimin malını kime veriyor bunlar" sözleriyle karşıladığını hatırlatan Sekmen, "İşte bunun adı milli bir duruştur, milli bir reflekstir ve tam da dadaşlık üslubudur. Nitekim, Mustafa Kemal'e bundan 103 yıl önce tam da bugün 'Bu milletle neler yapılmaz ki!' dedirten de işte bu milli ruhun ta kendisidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Programa katılanlar daha sonra Yakutiye ilçesindeki Atatürk Evi'ni gezdi. Burada katılımcılara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele döneminde kaldığı bu eve ilişkin görevliler tarafından bilgi verildi.

Vali Memiş de programdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 3 Temmuz'u Erzurumlular olarak çok büyük bir coşku ve minnettarlıkla kutladıklarını söyledi.

Tarihi bir günü hep birlikte kutladıklarını ifade eden Memiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir ilde görev yapmanın kendileri için ayrıca bir övünç kaynağı olduğunu vurguladı.

Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapan bir kent olduğunu vurgulayan Memiş, "Erzurum Kongresiyle bütün dünyaya Türk milletinin kaderini yine kendisinin tayin edeceğini haykırmıştır. Yine bütün dünyaya manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini Erzurum'da haykırmışız. Bu bizim için gerçekten övünç kaynağıdır. Biz bu bilinçle bütün hemşehrilerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz." dedi.

YORUMLAR
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Vali Okay Memiş'ten 3 Temmuz mesajı Açıklaması Vali Okay Memiş'ten 3 Temmuz mesajı Açıklaması Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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