Üye Girişi
Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar - Son Dakika

Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar

10.02.2022 16:23
Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarında heykeltıraşlar, Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarında heykeltıraşlar, Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 12 Şubat günü 7'ncisi düzenlenecek 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl Festivali' kapsamında, dev Atatürk'ün heykeli için 80 kamyon kar toplandı. 7 metre yüksekliğinde ve 5 metre enindeki Atatürk'ün kardan heykelinin yapımı devam ederken, Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar turistler de ilgiyle izledi. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya; Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Suat Korkmaz, heykel sanatçısı Ahmet İşçioğlu, Mesut Demir ve Kars Kafkas Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Tugay Kınsun ile Gürkan Gedik de katıldı.'Bakış' adını verdikleri, Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünle bakışını 5 Şubat'tan beri kara işlediklerini belirten öğretim görevlisi Uğur Özen, çalışmanın cuma günü tamamlanıp, açılacağını söyledi. İlk kardan heykel çalışmalarını 2013 yılında Çıldır Gölü'ne ait sarı sazan balığını yaparak başladıklarını aktaran Özen, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereye kadar düştüğü bölgede gün boyu çalışarak yaptığımız Atatürk'ün kardan heykeli muhteşem olacak. Çıldır Belediyesi'nin festival alanındaki sosyal tesisler önünde yaptığımız heykel görenlerin daha şimdiden ilgisini çekiyor. 'Bakı'ş adını verdiğimiz çalışmada, Atatürk'ün Kocatepe'den o hafızalardan silinmeyen dürbünlü bakışını kara resmediyoruz" dedi.


Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar
Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar
Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar
Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar
Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar
YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Anadolu, Çıldır Gölü, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:43 Cinsel istismar iddiasında bulunulan belletmen için iddianame hazırlandı! Mağdur çocuğun ifadeleri dehşete düşürdü
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement