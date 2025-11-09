Atatürk'ün Vefatının 87. Yıldönümü Anması - Son Dakika
Atatürk'ün Vefatının 87. Yıldönümü Anması

09.11.2025 14:21
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vurgu yaparak, onun izinden yürümeye devam edeceklerini belirtti.

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Varlığımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 87'nci yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Sonsuza dek izindeyiz Atam" dedi.

Kozay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında bir anma mesajı yayımladı. Kozay mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Işığıyla bugün de yolumuzu aydınlatan Atatürk'ün yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyoruz. Onu her geçen gün daha çok özlüyoruz. Atatürk, sadece halkına özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandıran bir başkomutan değil, halkımıza Cumhuriyeti armağan edip, korumaları için gençlere emanet eden, gerçekleştirdiği devrimler ve ölümsüz fikirleriyle de çağını aşan dünya tarihinin en büyük liderlerinden biridir. Varlığımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 87'nci yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Sonsuza dek izindeyiz Atam."

Kaynak: ANKA

