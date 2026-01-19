Atatürk Üniversitesi'nden Kadınlara Halı Dokuma Projesi - Son Dakika
Atatürk Üniversitesi'nden Kadınlara Halı Dokuma Projesi

Atatürk Üniversitesi\'nden Kadınlara Halı Dokuma Projesi
19.01.2026 12:18
SOGEP destekli projeyle kadın istihdamı artırılacak, halı dokuma eğitimi verilecek.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek olan "Yeteneğini Keşfet, Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen imza törenine; Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Kadın istihdamına odaklı sürdürülebilir proje

Proje ile halı dokuma sektöründe kadın istihdamının artırılması, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve geleneksel el sanatlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Çalışmalar, 1963 yılından bu yana faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek.

Merkezde, Hereke yün halıları ve Bardız kilimleri gibi geleneksel ürünlerin üretimi sürdürülürken, proje kapsamında bu birikimin yenilikçi tasarımlarla desteklenmesi amaçlanıyor.

40 kadına uygulamalı eğitim ve sertifikasyon

18 ay sürecek proje kapsamında 40 kadına uygulamalı halı dokuma eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından katılımcıların istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif olarak katılımlarının sağlanması planlanıyor.

Bu kapsamda; Doğal boyama laboratuvarı kurulacak, Tasarım ofisi oluşturulacak, Geleneksel motifler çağdaş yaklaşımlarla yeniden yorumlanacak, Ürün çeşitliliği artırılarak yeni pazarlara erişim sağlanacak.

Toplam bütçesi 24 milyon 500 bin TL olan projeye, KUDAKA tarafından 12 milyon 250 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Mesleki Yeterlilik ve Ekonomik Katılım Güçleniyor

Proje sonunda kadınların; Sertifikalı mesleki yeterlilik ve beceri kazanımları elde etmeleri, Profesyonel eğitim ve üretim atölyelerinde aktif rol almaları, İlgi ve yeteneklerine göre uzmanlaşmaları, Niteliklerinin artırılması hedefleniyor.

"Yeteneğini Keşfet, Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt" projesi, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirirken, aynı zamanda kültürel mirasın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamayı amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi'nden Kadınlara Halı Dokuma Projesi

Atatürk Üniversitesi'nden Kadınlara Halı Dokuma Projesi
