Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kahramankazan'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kahramankazan'da Anıldı

11.11.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde düzenlediği programda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şiirler ve türkülerle andı. Etkinliğe katılanlar, Atatürk’ün düşüncelerini yansıtan eserlerle onun anısını yaşattı.

(ANKARA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Kahramankazan'da şiirler ve sevdiği türkülerle anıldı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde "Atatürk Oratoryosu ve Destansı Türküler" programı düzenlendi. Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Gençlik Derneği (HAMOY) Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini yansıtan türküleri, Kahramankazanlılar için söyledi.

Ay yıldızlı bayrakların oratoryo boyunca dalgalandığı geceyi Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP Kahramankazan İlçe Başkanı Nevzat Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş türkülere eşlik ederek takip etti.

"Fikirlerinin izindeyiz Atam"

Konuşmasında büyük babaannesi Hatı Çırpan'ı (Namı diğer Satı Kadın) yad ederek sözlerine başlayan Çırpanoğlu, Atatürk'ün fikirlerinin izinde ilerlediklerini belirterek, "Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı, sevgimizi ve minnet duygumuzu göstermek amacıyla Cumhuriyet'in ilçesi Kahramankazan'da bir araya geldik. Atamızın düşüncelerine tercüman olan, bizlere Ulu Önderimizin hasretini iliklerimize kadar hissettiren HAMOY THM Korosu'na bu eşsiz gösterileri için teşekkür ediyorum. Fikirlerinin izindeyiz Atam" dedi.

Halk müziği sanatçılarının seslendirdiği türküler, günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirler ve Orkestra Şefi Veli Mavili'nin başarılı yönetimiyle gerçekleştirilen gece, Çırpanoğlu'nun HAMOY Başkanı Abdullah Gündüz'e köstekli saat ve "Nutuk" hediye etmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kahramankazan'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
Elazığ’da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti Elazığ'da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti

10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:28
Belediye işçisinin acı sonu Görüntüyü izleyenler “Ölümün de hayırlısı“ demeden edemedi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
10:14
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
10:09
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi İlk gün rekor başvuru
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru
10:06
Gözler saat 14.30’a çevrildi Akın Gürlek basın açıklaması yapacak
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 10:48:35. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kahramankazan'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.