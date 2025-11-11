Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kahramankazan'da Anıldı

(ANKARA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Kahramankazan'da şiirler ve sevdiği türkülerle anıldı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde "Atatürk Oratoryosu ve Destansı Türküler" programı düzenlendi. Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Gençlik Derneği (HAMOY) Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini yansıtan türküleri, Kahramankazanlılar için söyledi.

Ay yıldızlı bayrakların oratoryo boyunca dalgalandığı geceyi Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP Kahramankazan İlçe Başkanı Nevzat Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş türkülere eşlik ederek takip etti.

"Fikirlerinin izindeyiz Atam"

Konuşmasında büyük babaannesi Hatı Çırpan'ı (Namı diğer Satı Kadın) yad ederek sözlerine başlayan Çırpanoğlu, Atatürk'ün fikirlerinin izinde ilerlediklerini belirterek, "Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı, sevgimizi ve minnet duygumuzu göstermek amacıyla Cumhuriyet'in ilçesi Kahramankazan'da bir araya geldik. Atamızın düşüncelerine tercüman olan, bizlere Ulu Önderimizin hasretini iliklerimize kadar hissettiren HAMOY THM Korosu'na bu eşsiz gösterileri için teşekkür ediyorum. Fikirlerinin izindeyiz Atam" dedi.

Halk müziği sanatçılarının seslendirdiği türküler, günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirler ve Orkestra Şefi Veli Mavili'nin başarılı yönetimiyle gerçekleştirilen gece, Çırpanoğlu'nun HAMOY Başkanı Abdullah Gündüz'e köstekli saat ve "Nutuk" hediye etmesiyle sona erdi.