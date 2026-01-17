Atık Camdan Sanat Eserleri - Son Dakika
Atık Camdan Sanat Eserleri

17.01.2026 13:19
Ordu'da cam atölyesi, doğadan toplanan atık camları süs eşyasına dönüştürüyor.

ORDU'daki cam sanat atölyesinde, 'çevre bilinci' hedefiyle doğadan topladıkları atık şişe ve camları işleyip süs eşyası haline getiriyorlar. Cam sanatçısı Döndü Tatar Yalçın (48), "Kursiyerlerimizle birlikte atık camları güzel bir takıya ya da süs eşyasına dönüştürüyoruz" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan cam sanatçısı Döndü Tatar Yalçın, kendisine ait alevli cam atölyesinde 8 kursiyerle, atık şişe ve camları süs eşyasına ve takıya dönüştürüyor. Çoğunu doğadan topladıkları ve evde çöpe atmak yerine atölyeye getirdikleri atık camları ve şişeleri, 1200 derece ısıda işleyip; küpe, bileklik, yüzük, kolye ve biblo gibi çeşitli eşyalara çeviriyorlar. Döndü Tatar Yalçın ile kursiyerleri, çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini de söylüyor. El emeğiyle, çeşitli atık şişe ve kırık camlardan geri dönüşüm takıları ürettiklerini anlatan Yalçın, "Çöpe atılacak bir maddeyi alıp, burada 1200 derece ısıda işliyoruz ve sonrasında boyuyoruz. Böylelikle atık camları güzel bir takıya ya da süs eşyasına dönüştürüyoruz. Atık şişe ve camları değerlendirmek bizi mutlu ediyor. Ortaya çıkan ürünler ilgi görüyor ve beğeni topluyor" diye konuştu.

'ÇÖPE ATILAN BİR CAM PARÇASI HARİKA BİR SÜS EŞYASINA DÖNÜŞÜYOR'

Yaklaşık 1 yıldır açık alevli cam atölyesine kursiyer olarak geldiğini dile getiren Türkan Mutlu Yar (43), "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Evde kullandığımız ve normalde çöpe atacağımız şişeleri ve atık camları atölyeye getirip, değerlendiriyoruz. Genellikle küpe, boncuk ve süs eşyaları yapıyorum. Ortaya çok farklı ve güzel ürünler çıkıyor. Yaptığım takıları hem kendim kullanıyorum hem de arkadaşlarıma hediye ediyorum" dedi.Kursiyerlerden Ülkü Karaman (54) ise "Mesai saatleri dışında stres atmak için buraya geliyorum. Çöpe atılan kırık bir cam parçasından harika bir biblo bile yapabiliyoruz. Ayrıca boncuklar ve takı ürünleri de yapıyoruz. En güzeli ise kendi emeğinizle ve ellerinizle yaptığınız bir şeyi, birine hediye edebilmek. Burada hem eğleniyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Sanat, Çevre, Ordu, Son Dakika

