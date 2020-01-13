Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu - Son Dakika

Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerinin barınması için atık paletlerden kulübeler yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerinin barınması için atık paletlerden kulübeler yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesindeki köpek barınağında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeklerine daha uygun ortam oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bir süre önce sokak köpekleri için atık paletlerden kulübe yapmaya karar verdiklerini belirten Güler, 400 kulübenin hazır olduğunu ifade etti.

Güler, kış şartlarında köpeklerin üşümemesi için yapılan kulübeleri, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirdiklerini belirterek, "Bu uygulama aynı zamanda ekonomik bir çözüm. Kulübelerin içlerini de gayet konforlu hale getirdik. Köpeklerimiz burada rahat. Bu kulübeleri kırsal alanlara ve yaylalara da koyuyoruz. Köpekler burada özgür şekilde yaşamını sürdürecek." dedi.

Atık paletlerden yapılan kulübe sayısının artırılacağına işaret eden Güler, köpeklerin veterinerler tarafından gözetim altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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