Atlas, 5 Bin Km Yola Çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 9 Ağustos'ta denize bırakılan caretta caretta "Atlas", yaklaşık 5 bin kilometre katetti.

Atlas, İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra Türkiye kıyılarından ayrılarak Girit Adası ve Girit Denizi üzerinden Orta Akdeniz'e yönelerek ardından Libya kıyı şeridi boyunca batıya doğru ilerledi. Uydu verilerinin son kaydına göre Atlas, Tunus açıklarında konumlandı.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, göç, beslenme ve kışlak alanlarının belirlenmesi için izlenen "Atlas"ın yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörlerin de takip edildiğini söyledi.

Bu tür uydu izleme çalışmalarının deniz kaplumbağalarının göç rotalarını, beslenme ve yaşam alanlarını daha iyi anlamalarına olanak tanıdığını belirten Kaska, çalışmaların denizel alanların korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara da önemli veri sağladığını dile getirdi.

İzleme süresi boyunca Atlas'ın yaklaşık 5 bin kilometre mesafe kat ettiğini anlatan Kaska, cihazdan elde edilecek verilerin merak edilen birçok soruya cevap vereceğini sözlerine ekledi.