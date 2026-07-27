ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir - Son Dakika
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ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir

ATM\'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir
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ATM'lerden para çeken vatandaşları hedef alan kart kopyalama dolandırıcılığına karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Sahte kart okuyucular ve gizli kameralarla kart bilgileri ile şifrelerin ele geçirilebildiğine dikkat çekilirken, kullanıcıların işlem yapmadan önce ATM'de olağan dışı bir aparat olup olmadığını kontrol etmesi isteniyor.

ATM'lere yerleştirilen sahte kart okuyucular ve gizli kameralarla kart bilgileri kopyalanabiliyor, şifreler ise saniyeler içinde ele geçirilebiliyor. Uzmanlar, kart giriş yuvası ve tuş takımında olağan dışı bir aparat olup olmadığının kontrol edilmesini, şüpheli durumlarda ise ATM'nin kullanılmamasını tavsiye ediyor.

HESAPLAR BOŞALTILABİLİYOR

Dolandırıcılar, ATM'nin kart giriş bölümüne yerleştirdikleri "skimming" adı verilen sahte kart okuyucularla kartın manyetik şerit bilgilerini kopyalayabiliyor. Aynı anda tuş takımına gizlenen kamera veya sahte tuş takımıyla da kullanıcıların şifreleri ele geçiriliyor. Elde edilen bilgilerle kartın kopyası oluşturularak hesaptaki para çekilebiliyor.

İŞLEM YAPMADAN ÖNCE BUNLARI KONTROL EDİN

Uzmanlar, ATM kullanmadan önce kart giriş yuvasında gevşeklik, çıkıntı veya sonradan eklenmiş gibi duran bir aparat olup olmadığının kontrol edilmesini öneriyor. Tuş takımında olağan dışı kalınlık fark edilmesi veya ATM'nin çevresinde şüpheli cihazların bulunması halinde işlem yapılmaması gerektiği belirtiliyor. Şifre girilirken tuş takımının elle kapatılması da önemli güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.

ŞÜPHELİ DURUMDA BANKAYA HABER VERİN

Kartın ATM'de kalması, para çıkış haznesinde olağan dışı bir düzenek bulunması veya ATM'nin farklı çalışması halinde bankanın müşteri hizmetleriyle hemen iletişime geçilmesi ve kartın kullanıma kapattırılması tavsiye ediliyor.

Ekonomi, Banka, ATM, Son Dakika

Son Dakika ATM ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • saktt09@gmail.com [email protected]:
    biz niye kontrol yukumlulugundeyiz.. ziikkim bank ilgili birim personelleri misal 4 er saat arayla vs kontrol etsin.. capitalizm bu hizmet kysrunu da bize yikmis 3 0 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    ALLAH RIZASI İÇİN ARTIK ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORUZ ARIYORUZ GELSİN YENİ TÜRKİYE 0 0
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    bankalar ne iş yapıyor atm kamera takılı kontrol edemiyorlar mı 1 senedir aynı haber boş seyleri ayni şeyleri haber diye sunuyorsunuz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir - Son Dakika
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