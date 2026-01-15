ATP Avrupa\'ya Taşınıyor

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), küresel emisyon ticareti ve sürdürülebilir finans teknolojileri alanındaki yapılanmasını Avrupa'ya taşıyor. Şirketin bağlı ortaklığı Zenia Technologies B.V., Avrupa'nın en büyük enerji borsalarından European Energy Exchange (EEX) ile T7 Simülasyon Entegrasyon Ortamı sözleşmesini imzalayarak teknik entegrasyon çalışmalarını başlattı.

ATP GreenX, Avrupa Enerji Borsası EEX ile entegrasyon sürecine girdi. Yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında yürütülen entegrasyonun tamamlanmasıyla şirketin karbon ticaret platformu ATP GreenX, EEX nezdinde "Listed Independent Software Vendor" (Listelenmiş Bağımsız Yazılım Sağlayıcısı) statüsüne sahip olacak ve EEX üzerinde işlem gören çevresel ürünlerin ticaretine yönelik teknoloji ve altyapı sağlayıcısı konumuna yükselecek. Başta Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ürünleri olmak üzere, EEX bünyesinde işlem gören çevresel ürünlerin alım-satımı için EEX üyeleri, ATP GreenX platformu üzerinden doğrudan erişim ve işlem gerçekleştirme imkanına sahip olacak.

Açıklamaya göre, 2026 yılı itibarıyla Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın mali yükümlülüklerinin başlaması ve Türkiye'nin Emisyon Ticaret Sistemi'ni (TR ETS) devreye alma süreci, karbon yönetimini şirketler için stratejik bir ticari gereklilik haline getiriyor. Platform, bu yeni dönemde ihracatçılar ve enerji piyasası oyuncuları için AB piyasalarına güvenli ve regülasyon uyumlu bir teknik kapı açarken, küresel karbon borsalarıyla kurduğu entegrasyonlar sayesinde karbon maliyetlerinin veriye dayalı ve sistematik şekilde yönetilmesine olanak tanıyor.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATP CEO'su Ümit Cinali, şunları söyledi:

"Şirketimizin iklim ekonomisinin dijitalleşmesine yönelik teknolojik çözümlerini, 2026 yılında küresel ticareti şekillendirecek regülasyonlarla tam uyumlu hale getirmeye odaklanıyoruz. EEX ile başlattığımız entegrasyon süreci, ATP GreenX platformumuzun uluslararası piyasaların gerektirdiği yüksek teknik standartlara ulaştığını açıkça ortaya koyuyor. AB ETS ve hazırlık süreci devam eden TR ETS kapsamında, karbon varlıklarının ve emisyon haklarının en verimli şekilde yönetilebileceği bir platform sunuyoruz. Küresel enerji piyasasının ana oyuncularına karbon ticaretinin tüm yaşam döngüsünü kapsayan uçtan uca dijital bir işlem deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, veri ve teknoloji odağında hızla büyüyen bu pazarda, şirket olarak uzun vadeli ve kalıcı değer oluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz." - İSTANBUL