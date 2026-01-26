ATP ve Menulux\'tan Stratejik İş Birliği

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP) ile bağlı ortaklığı ATP Capital'in portföyünde yer alan Menulux Yazılım A.Ş. (Menulux), teknoloji yetkinliklerini küresel pazarlara taşımak ve ürün setlerini yeni müşteri segmentlerine ulaştırmak amacıyla karşılıklı lisans iş birliğine imza attı.

ATP, Menulux ile iş birliği yaptı. İş birliği, ATP'nin küresel ölçekteki kurumsal çözüm deneyimi ile Menulux'ün orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı (SaaS) uzmanlığını bir araya getiriyor. Anlaşma kapsamında taraflar, yazılım çözümlerini karşılıklı olarak birbirlerinin kullanımına ve yeniden satışına açarak dijital dönüşüm pazarında yeni bir ticari sinerji oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre anlaşma; şirketin, kendisine ait ürünlerin Menulux aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere sunulmasına imkan tanırken; Menulux'ün ise bulut tabanlı çözümlerini şirketin dünya genelindeki kurumsal müşteri ağına ulaştırmak üzere ATP'ye yeniden satış hakkı sunuyor. Anlaşmayla birlikte; ATP, bugüne kadar ağırlıklı olarak hızlı servis (QSR) segmentinde sunduğu çözümlerini genişleterek Menulux'ün masaya servis odaklı dijital çözümlerini de ürün portföyüne entegre etmiş oldu. Ayrıca ATP'nin konuk ağırlama sektöründe, ATP Zenia markası altında büyük ölçekli zincir işletmelere sunduğu kurumsal yazılım çözümlerinin şirket tarafından kullanımına ve satışına da imkan tanındı.

"Küresel büyümeyi sinerjiyle hızlandırıyoruz"

ATP CEO'su Ümit Cinali, iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Şirket ile hayata geçirdiğimiz iş modeli, şirketimizin teknoloji ekosistemini daha kapsayıcı, ölçeklenebilir ve küresel bir yapıya taşıma vizyonunun önemli bir parçası. Büyük ölçekli kurumsal yapılardaki deneyimimizi, Menulux'ün KOBİ segmentindeki çevik ve SaaS odaklı çözümleriyle birleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde her iki şirketin yenilikçi ürünleri dünya çapında çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşacak. İşletmelerin farklı ölçek ve ihtiyaçlarına yanıt veren, ileri seviye dijital çözümleri tek bir ekosistem altında sunmayı hedefliyoruz."

İş birliğinin her iki şirket için oluşturduğu sinerjik etkiye vurgu yapan Menulux CEO'su Özgür Uluçay, "Her iki şirket olarak, konuk ağırlama ve perakende sektörlerinde küresel düzeyde artan SaaS tabanlı çözüm talebini karşılamak için stratejik bir iş birliği başlattık. Bu ortaklıkla, iki şirketin teknolojik birikimlerini birleştirerek ürün portföylerimizi genişletmeyi ve küresel POS pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Konuk ağırlama ve perakende sektörlerinde SaaS tabanlı çözümlere yönelik artan küresel talep doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği; her iki şirketin teknolojik birikimlerini bir araya getirerek ürün portföylerini ölçeklendirerek küresel POS pazarında daha güçlü bir konum elde etmelerini amaçlıyor. - İSTANBUL