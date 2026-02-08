Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Atyaylası Geçidi güzergahında taş temizliği gerçekleştirdi.
Göynük-Nallıhan 170-02 kontra kesim no'lu karayolunun 1270 rakımlı Atyaylası Geçidi'nde yağmur ve kar sonrası yamaçlardaki taş ve kaya parçaları güzergaha düştü.
Ekipler, taş ve kaya parçalarının bulunduğu alanlarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Atyaylası Geçidi'nde Taş Temizliği - Son Dakika
