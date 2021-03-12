""Milli Mücadele döneminde yazar ve şairler eserleriyle halka özgüven aşıladı" - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Milli Mücadele döneminde başta Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı olmak üzere dönemin yazar ve şairlerinin halka özgüven aşıladıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu'nda, "Ümitsizliğe Karşı Bir İsyan: İstikal Marşı" konulu sunum gerçekleştiren Atnur, Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin büyük bir mücadele verdiğini, dönemin yazar ve şairlerinin bu mücadeleye eserleriyle katıldığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele ruhunu İstiklal Marşı'nda yansıttığını anlatan Atnur, şunları kaydetti:

"Türk İstiklal Harbi, Mondros Mütarekesi'yle başladı. Mehmet Akif Ersoy, bu harbin ruhunu getirip İstiklal Marşı'na yerleştirdi. İstiklal Savaşı döneminde komutanlar, bürokratlar, din adamları, köylüsü, esnafı, kadını ve erkeği bu destana katıldılar ama bu destana şairler ve yazarlar da katıldı. Halka propaganda yaptılar. Şiirleriyle, nesirleriyle halka özgüven aşıladılar ve yeri geldi isyan ettiler bu özgüvensizliğe. Yeri geldi düşmana karşı isyan ettiler. İsyan bayrağını şiirle dile getirdiler."

Prof. Dr. Atnur, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'yla Kurtuluş Savaşı'nın son sözünü yazdığını anımsattı.

Vatan Şairi Ersoy'un Milli Mücadele döneminde ülkenin farklı yerlerini gezerek verilen mücadele için destek topladığını belirten Atnur, "Mehmet Akif, İstanbul'da ve Ankara'da, başkentlerde oturmadı, halkın arasındaydı ve ordunun içerisindeydi. Mehmet Akif, 1. Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa'nın içindeydi. O, Arabistan'da, Çanakkale'de cephe cephe gezmiş propaganda yapmıştır. Orduyu ve milleti tanımıştır. Aynı Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı'nda Balıkesir'de, Kastamonu'da da köylerde ve camilerde vaaz vermiştir. Halkı İstiklal Mücadelesinin yanına davet etmiştir." ifadelerini kullandı.