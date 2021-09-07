Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı - Son Dakika

Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı

7 ton küçük boyda istavrit balığına el konuldu

5 kişiye toplam 24 bin TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Su Ürünleri Av Sezonun açılmasıyla beraber Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında küçük boyda İstavrit balığına el konuldu. 5 kişiye Yaklaşık olarak toplam 24 bin TL para cezası kesildi.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 1 Eylül ve ve 6 Eylül tarihleri arasında su ürünleri denetimi yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı. Denetim de, yaklaşık 7 ton ağırlığında küçük boyda İstavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı el konuldu. 4 kişiye küçük boy balık avlamaktan 5 bin 455 TL, 1 kişiye nakil cezası olarak 2 bin 182 TL Olmak üzere toplam olarak 24 bin TL idari para cezası kesildi. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınmış ve sosyal yardım kurumuna bağışlandı.