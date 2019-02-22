Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Hastane İnşaatında Sökülen Ağaçlar, Okul Bahçesine Diktirildi

Avcılar'da Hastane İnşaatında Sökülen Ağaçlar, Okul Bahçesine Diktirildi

1 saat önce

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek hastane inşaat alanında bulunan ağaçlar, dönemin başhekimi AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından yerinden titizlikle söktürülerek okulların bahçelerine diktirildi.

Avcılar'da Hastane İnşaatında Sökülen Ağaçlar, Okul Bahçesine Diktirildi, System.String[]
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek hastane inşaat alanında bulunan ağaçlar, dönemin başhekimi AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından yerinden titizlikle söktürülerek okulların bahçelerine diktirildi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görevdeyken mevcut hastanenin hemen yanına 300 yataklı ek bir hizmet binasının inşaatına başlanmıştı. Ulusoy, yeni hastane binasının yapımı sırasında alanda bulunan selvi, ladin ağaçlarını bulundukları yerden söktürerek Yeşilkent Mahallesi başta olmak üzere çevrede bulunan birçok alandaki okulların bahçesine diktirdi. Ulusoy, Cuma Namazı sonrasında, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Yeşilkent Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler sonrasında ağaçların dikildiği okul bahçesini de gören Ulusoy, burada bir açıklama yaparak, "Orada Sağlık Bakanlığı olarak Avcılar'a çok büyük bir değer katacak, çok büyük bir hizmet katacak 300 yataklı birinci sınıf 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane inşaatı başlattık. Avcılar'a hayırlı olsun. Avcılar Belediye Başkanlığı adaylığına başladıktan sonra da 7 temamız vardı birisi de Avcılar'a sağlıkta marka kent yapmaktı. Yaptığımız hastane ve sağlıkla ilgili yatırımlarda bu konuda Cumhurbaşkanımızın Avcılar'a en büyük teveccühlerinden birisidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Bu hastane inşaatı burada yapılırken bende dedim ki hastane bahçesinde büyük selvi, ladin ağaçları vardı. Bunların hiçbirisinin heba olmasını istemedik. Yaklaşık 200 selvi, ladin ağacı vardı. Hiçbirisini heba etmedik. Hepsi tek tek Avcılarımızdaki okullarımızın İstanbul'un farklı yerlerindeki yeşil alanlara tek tek yeniden diktirdim. Büyük bir çoğunluğunu da çok sevdiğim çok kıymet verdiğim Yeşilkent Mahallemize diktirdim. Buranın ismi Yeşilkent ama çamurkent olmuş. Hiçbir şekilde buralara kıymet verilmemiş. Bu ağaçları buradaki okullarımızın bahçesine diktirelim dedik. Şimdi de geldim böyle ağaçları görünce de mutlu olduk" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:27 Kaynak: İHA

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