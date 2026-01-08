Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi Düştü - Son Dakika
Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi Düştü

08.01.2026 17:33
Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi aralıkta 0,4 puan gerileyerek 96,7'ye indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralık ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda 0,1 puan azalarak 96,8 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,4 puan düşerek 96,7 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olacağı yönündeydi. Verinin, beklentinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endekste, sanayi sektörüne güven artarken hizmetler ve inşaat sektörlerine güven sabit kaldı, perakende ticarete güven ise azaldı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, aralıkta 0,3 puan gerileyerek eksi 13,1 oldu. AB'de ise kasımda eksi 12,4 seviyesindeki endeks, aralıkta eksi 12,5 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: AA

