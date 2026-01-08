Avro Bölgesi'nde İşsizlik %6,3'e Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik %6,3'e Düştü

08.01.2026 15:41
Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım'da %6,3 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı kasımda aynı seviyede belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ekimde yüzde 6,4 olan işsizlik oranı kasımda yüzde 6,3 şeklinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, geçen yılın kasım ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,2, AB'de ise yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,4, Finlandiya'da 10,1, İsveç'te 9 ve Yunanistan'da yüzde 8,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, kasımda 13 milyon 225 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 937 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 923 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 318 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,6 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

17:34
