Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı
Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

08.01.2026 21:30
Avrupa borsalarında karışık kapanış, DAX 40 endeksi rekor kırdı. Savunma hisseleri yükseldi.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 düşerek 603,83 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 8.243,47 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 10.044,69 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 45.671,7 puana çıktı.

Alman borsası rekor yeniledi

Almanya'da DAX 40 endeksinin, günü rekorla bitirmesi dikkati çekti. DAX 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 25.127,46 puandan kapanarak yeni rekora ulaştı.

Verilerde, Alman sanayisinde Kasım 2025'te savunma sektörü de dahil olmak üzere büyük siparişlerle son 11 ayın en büyük sipariş artışı görüldü. Ülkede üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 arttı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 1,164 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, Venezuela'da askeri bir çatışmanın önlenmesinin, Avrupa borsalarında yeni yıl rallisini tetiklediğini belirterek, pay piyasalarının düşük petrol fiyatlarından da yararlandığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının yatırımcıları tedirgin etmeye ettiğini savunan analistler, Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından Trump'ın şimdi savunma sanayisine baskı uyguladığını kaydetti.

Analistler, Trump'ın 2027 yılı için ABD askeri bütçesinin 1,5 trilyon dolara çıkarılmasını planladığını hatırlatarak, Avrupa şirketlerinin de ABD askeri bütçesindeki artıştan yararlanacağına işaret etti

Bu arada, Ukrayna'daki savaşın devam etmesi nedeniyle Almanya'da savunma hisseleri yükseliyor.

Avrupa pay piyasasında savunma ve havacılık hisselerindeki yükseliş endekslerdeki kazançları destekliyor.

Bölgede savunma hisselerindeki yükseliş endeksleri yukarıya taşırken, Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 1,37 yükseldi. Tank şanzıman üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 4,93 artış kaydetti.

İngiliz savunma devi BAE Systems'in hisseleri ise yüzde 5,88 ve İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun hisseleri de yüzde 1,73 prim kazandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

