Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin artması ve jeopolitik risklerin etkisiyle negatif seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 607,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.111 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 25.258 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,6 gerilemeyle 8.316 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 45.416 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,3 düşüşle 17.423 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde ve küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler zaman zaman piyasaları meşgul ederken Fed Başkanı Jerome Powell'ın cezai iddianame tehdidi alması bu endişelerin yeni haftada piyasaların odağında yer almasına neden oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Powell, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi. Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsattı.

Öte yandan, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Trump, son yaptığı açıklamada, İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini belirterek, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.

Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığı ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.

Bununla birlikte Amerikan medyası, Trump yönetiminin İran'a müdahale senaryolarını netleştirdiğini ve 13 Ocak'ta Trump'a bu konudaki olası planlara ilişkin brifing verileceğini duyurdu.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmelerin ve Fed'e yönelik endişelerin yanı sıra Almanya'da cari dengenin takip edileceğini kaydetti.