Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükseldi

06.01.2026 21:23
Jeopolitik belirsizliklere rağmen Avrupa borsaları yatırımcıların ekonomik toparlanma beklentisiyle yükseldi.

Avrupa borsaları, jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımcıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde ekonomik toparlanma beklemesiyle haftanın ikinci işlem gününü, İtalya hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,58 artışla 605.28 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18 artışla 10.122,73 puandan kapanarak yeni rekora ulaştı. Endeksin, ilaç üreticileri GSK ve AstraZeneca'nın öncülüğünde tarihi zirveye ulaşması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 8.237,43 puana yükseldi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 artarak 17.647,1 puana yükselerek rekor yeniledi. Amsterdam borsası da rekor seviyeye ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,09 yükselişle 24.892,20 puandan kapanarak yeni rekora ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise günü yüzde 0,20 düşüşle 45.753,43 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,179 düşüşle 1,17 oldu.

Verilerde ise Almanya'da geçen yıl kasımda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,8 oldu. Böylece ülkede enflasyon oranı Eylül 2024'ten beri en düşük seviyesine geriledi. Ülkede 2025'te enflasyon ortalama yüzde 2,2 oldu. 2022'de ülkede enflasyon yüzde 6,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2023'te ortalama enflasyon yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti. 2024'te ise yüzde 2,2 olmuştu.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin finans piyasaları için "özel belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, Venezuela'nın önemli petrol rezervleri göz önüne alındığında, yatırımcıların enerji fiyatlarının tepkisini ve bunun sonucunda ortaya çıkan enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Jeopolitik istikrarsızlık artarsa, bu durumun kısa vadede yatırımcıların risk iştahını azaltabileceğine işaret eden analistler, Venezuela'da iktidar değişikliğinin ardından yaptırımlar kaldırılırsa ve petrol rezervleri daha verimli şekilde piyasaya sunulursa, enerji fiyatları ve dolayısıyla enflasyonun düşmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Analistler, bu durumun ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını önceden planlanandan daha keskin şekilde düşürme imkanı tanıyacağını belirterek, pay piyasalarının şu anda bu parasal gevşeme beklentisini fiyatladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

