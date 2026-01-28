Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş

28.01.2026 21:16
Avrupa borsaları düşüşle kapandı, işten çıkarmalar ve soruşturmalar gündemde.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 değer kaybıyla 608,51 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 azalarak 10.154,43, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 gerileyerek 45.138,73, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 düşerek 8.066,68 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 24.822,79 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,88 düşüşle 1,194 seviyesini buldu.

Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanları tedarikçisi ASML, 2025'te finansal açıdan tarihinin en iyi dönemini geçirmesine rağmen organizasyonel çevikliği artırmak amacıyla 1700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank'ın, Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, "kara para aklama" şüphesiyle adli makamlarca arama yapıldı.

Kaynak: AA

