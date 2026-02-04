Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

04.02.2026 12:32
Avrupa borsaları enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izliyor, yatırımcılar bilanço açıklamalarına odaklandı.

Avrupa borsaları bölgede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 616,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 10.369 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 artışla 8.219 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 18.116 puan seviyesinde bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.706 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 45.321 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde yatırımcıların odağı değerli metallerdeki satış dalgasının bitmesinin ardından tekrar şirket bilançolarına çevrilirken, bölgede yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde bugünkü enflasyon verisi yakından takip ediliyor.

Hafta boyunca bölgede birçok şirketin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

İsviçre merkezli UBS bankası, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı bölümlerindeki güçlü performanslarla net karında tahminleri aşan yüzde 56'lık bir artış kaydetti.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan İsviçreli banka, 2026'da en az 3 milyar dolar değerinde hisse geri alımı planını da duyurdu. Bu miktar, geçen yıl geri aldığı tutarla aynı ve banka daha fazlasını yapmayı hedefliyor.

Fransız banka Credit Agricole, dördüncü çeyrek net gelirinin yüzde 24 düştüğünü bildirdi. Bunlarla birlikte, bugün ABD'li teknoloji devi Alphabet'in bilançosu da yakından takip edilecek.

Alphabet'in gelirinde yüzde 15,5'lik bir artışla 111,37 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yatırımcılar, şirketin 2026 harcama planlarına, bulut hizmetleri talebine yönelik görünümüne ve yapay zeka kapasite kısıtlamaları hakkındaki güncellemelere odaklanacak.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

