Ekonomi

Avrupa Borsalarındaki Yükseliş

12.01.2026 21:36
Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı, yatırımcılar Fed Başkanı Powell'in açıklamalarını izliyor.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde Fransa hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,21 artışla 610.95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 10,140.7 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 artışla 45,732.2 puandan ve DAX 40 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 25,405.34 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,04 düşüşle 8,358.76 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 0,241 artışla 1,167 oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları yer aldı.

Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Adalet Bakanlığının cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildiren Powell, celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini aktardı. Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu kaydetti.

Diğer yandan piyasalarda İran ve Venezuela'daki son gelişmeler ve ABD'nin Grönland'i ilhak edebileceğine ilişkin gerilim, yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ocak ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te eksi 6,2 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,4 puanlık artışla eksi 1,8'e yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, ocakta eksi 4,9'a yükseleceği yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 4,8'den 10'a yükseldi.

Kaynak: AA

