Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu

Eyüpsultan Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bir dizi sportif faaliyet gerçekleştirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bir dizi sportif faaliyet gerçekleştirdi.

Bu yıl "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" sloganıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Eyüpsultan'da genç yaşlı çok sayıda vatandaş, spor dolu bir hafta yaşadı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan etkinlikler, Alibeyköy Spor Tesislerinde yapılan bisiklet turu ile son buldu.

Başkan Deniz Köken pedal çevirdi

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılan Başkan Deniz Köken, gençlerle birlikte bisiklete binip, basketbol ve futbol oynadı. Bisiklet turu öncesi gençlerle birlikte ısınma hareketleri yapan Başkan Deniz Köken, sonrasında pedal çevirip diğer etkinliklere katıldı.

"Herkesin bir lisansı olsun istiyoruz"

Etkinlikler kapsamında yaptığı konuşmada gençlere seslenen Başkan Deniz Köken, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Siz sporu seviyorsunuz diye sizlerin yanında oluyoruz, sevmeseniz sizlere zorla spor yaptıramayız. Hem sporcuları spora teşvik etmemiz lazım, hem de bu kadar çok talep varken bizde gerekli alt yapıyı hazırlamamız lazım. Bu meseleyi kendi bölgemizde inşallah çözeceğiz. Bizim dönemimizde herkesin bir lisansı olmasını, liseyi bitirmeden bir branşta spor yapmasını istiyoruz. Bugün yaşadığımız pandemi krizinin ana sebebi, yeryüzünü yormamızdan kaynaklanıyor. Tabiatı yorduk, kirlettik, şimdi doğa virüsle mücadele edemiyor. O yüzden bisikletle ve yürüyüşle kendimizi daha zinde edeceğimiz gibi, aynı zamanda yeryüzünü de az kirletmiş olacağız. Aslında iki işi birden yapmış oluyoruz. Hem kendimize yatırım yapıyoruz hem de yeryüzüne yatırım yapmış oluyoruz. Neyi tüketiyorsak gelecekten tüketiyoruz. Bizden sonra bu yeryüzünü yine başkaları kullanacak, onlara da kalsın istiyoruz. O yüzden bizden sonrakilere daha güzel bir ortam bırakabilmek için, hem kendimizin sağlığı için, hem de yeryüzünün sağlığı için ne kadar aktivite varsa yapalım istiyoruz. Avrupa hareketlilik haftası kapsamında başladığımız etkinliği bugün burada sizlerle birlikte bisiklete binerek devam ettiriyoruz. Asıl hedefimiz Eyüpsultan'dan Alibeyköye gelmekti, ama pandemi dolayısıyla, çok fazla yoğun bir görüntü vermek istemedik. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza ve bir haftadır etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza da sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Bisiklet, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı         
20:32
Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 20:42:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei