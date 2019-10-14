Avrupa şampiyonası elemeleri'nde 8'inci hafta maçları başladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 8'inci haftasında dün 9 karşılaşma yapıldı. Maçlar sonunda G Grubu'nda Polonya, I Grubu'nda da Rusya şampiyonaya katılmayı garantiledi.

C Grubu'nda oynanan mücadelelerde Hollanda, deplasmanda Belarus'u 2-1, Almanya da konuk olduğu Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Almanya'da Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan 2 gol ve 1 asist ile galibiyetle büyük pay sahibi olurken, takımda forma giyen diğer Türk asıllı oyuncu Emre Can karşılaşmanın 14'üncü dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

POLONYA VE RUSYA GARANTİLEDİ

G Grubu'ndaki maçlarda Polonya sahasında konuk ettiği Kuzey Makedonya 'yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Avusturya da deplasmanda Slovenya 'yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

I Grubu'nda Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs 'ı 5-0 mağlup edip, Belçika 'dan sonra bu grupta finallere kalmayı garantileyen ikinci takım oldu. Grupta oynanan diğer iki maçta Belçika, Kazakistan 'ı deplasmanda 2-0'la, İskoçya ise sahasında San Marino 'yu 6-0'lık farkla geçti.

GRUPLARDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR

C GRUBU: Belarus-Hollanda: 1-2/ Estonya-Almanya: 0-3

E GRUBU: Macaristan-Azerbaycan: 1-0/ Galler-Hırvatistan: 1-1

G GRUBU: Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0/ Slovenya-Avusturya: 0-1

I GRUBU: Kazakistan-Belçika: 0-2/ Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5/ İskoçya-San Marino: 6-0

BUGÜN 7 MAÇ VAR

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 8'inci haftası bugün üç grupta oynanacak 7 mücadeleyle devam edecek. Program şöyle:

A GRUBU:

21.45 Kosova-Karadağ

21.45 Bulgaristan-İngiltere

B GRUBU:

21.45 Ukrayna-Portekiz

21.45 Litvanya-Sırbistan

H GRUBU

21.45 İzlanda-Andorra

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 Fransa-Türkiye