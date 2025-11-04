Avukatlık Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
Avukatlık Ücretleri Belirlendi

04.11.2025 02:15
Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük ücret 33 bin lira.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak.

SÖZLÜ DANIŞMANLIK ÜCRETİ İLK 1 SAAT İÇİN 4 BİN LİRA OLDU

Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira, sonraki her 1 saat için bin 800 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin lira oldu. Bu tebliğe göre, avukatlara kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 8 bin lira; tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname benzeri belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira ücret ödenecek.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

