Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda - Son Dakika Spor

Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde seribaşı raketler Rus Daniil Medvedev ve Alman Alexander Zverev, 4. tura çıktı.

Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde seribaşı raketler Rus Daniil Medvedev ve Alman Alexander Zverev, 4. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve dördüncü tur biletini aldı.

23 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, büyük çekişmeye sahne olan maçta 16 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek 4. turda dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile eşleşti.

Bertens ve Muguruza, son 16 isim arasında

Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, üçüncü tur mücadelesinde Kazak Zarina Diyas'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonlukları bulunan İspanyol Garbine Muguruza da 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek turnuva dışında bıraktı.

Dmitri Medvedev, Avustralya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 22:27:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]