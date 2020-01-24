AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1 - Son Dakika Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi, Ankara'da Halkbank'la Bursa Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi, Ankara'da Halkbank'la Bursa Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Müsabakayı 3-1 kazanan Halkbank, galibiyet sayısını 6, puanını da 21'e yükseltti.


Salon: TVF Başkent


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar


Halkbank ANKARA: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Georgi Seganov ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)


Bursa B.Ş. Bld.: Ediz K. Fırıncıoğlu, Morteza Şharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Monte Alisson, İbranim Başaran (Ketin Durmuş, Uğur Kılınç, Leonel Marshall, Esat Dalgıç, Hüseyin Şahin)


Setler: 25-18, 21-25, 25-23, 25-22


Süre: 1.56 (27, 29, 30, 30) - ANKARA

Sigorta, Ankara, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği Çankırı-Ankara kara yolunun yapımı başladı
Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'na kapıları kapattı Tutuklanan "Peruklu hırsız"ın Hülya Avşar'ın evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]