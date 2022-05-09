Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun - Son Dakika
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Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun

09.05.2022 12:10

Ayakkabı üreticileri satış yapabilmek için kendi el emeğini ayakkabı fiyatlarına yansıtamadığından dert yandı. Artan maliyetlerden dolayı esnafın iş yapamaz hale geldiğini söyleyen imalatçılar, üretimdeki sıkıntılardan dolayı "Kışın terlik giymeye hazır olun" uyarısında bulundu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren ayakkabıcı imalatçılarının sorunlarını dinledi.

Bir ayakkabı üreticisi, "Avrupa'dan gelen toptancı bir ayakkabıyı 15 dolara alabiliyor; kendisine bedava geliyor ama yurt içinde bu ayakkabıyı 15 dolara satma şansın yok. İnsanlara biz önceden de söylüyorduk terliğe hazır olun, yani kışın bile terlik giymeye hazır olun" dedi.

"Geçen sene 90 liraya sattığımız ayakkabıyı bugün 140-150 liraya satıyoruz ama biz 90 liraya satarken daha mutluyduk" diyen üretici, "Malzeme fiyatlarındaki artışın bir kısmını yansıtabiliyorsun, yansıtamadığın şey emek. Emeği yansıtamıyorsun. Her şey üç katına çıktı" diye konuştu.

"ESNAF İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ"

Tüm sektörlerde olduğu gibi ayakkabı imalat sektöründe de ekonomik krizin ve enflasyonun derin etkilerinin görüldüğünü kaydeden Bulut, "Üretici fahiş zamlardan bıkmış durumda. Son 6 ayda üreticinin girdi maliyeti zamlarla birlikte 3-4 kat arttı. Ayakkabıcı esnafı iş yapamaz hale geldi. Satış yapabilmek için kendi el emeğini ayakkabı fiyatlarına yansıtmıyor. Fahiş zamlarla birlikte tek ucuzlayan emek oldu; üretici dükkanını çevirebilmek için kendi alın terinden vazgeçti" dedi.

MALZEME FİYATLARINA 4 KATINA VARAN ZAM

Bulut'un dinlediği bir ayakkabı imalatçısı, "5-6 ay öncesinden bu yana en az yüzde 130 yüzde 150 bir artış söz konusu. Eylül ayında bir ayakkabı tabanını 10 TL'ye alıyorduk, şu an en kötü tabanın fiyatı 23 TL.Deriyi 6-7 TL'ye alıyorduk şimdi 20 TL'ye alabiliyoruz. Bazı malzemelere 3 bazılarına 4 katına varan zam geldi" dedi.

"Mesela kullandığımız solüsyonu 200-250 TL'ye alıyorken şu an 800-850 TL'ye alıyoruz" diyen üretici, "Bizim zararımız çok büyük. Bir ayakkabıyı 70 TL'ye mal edip 100-120 TL'ye satıyorduk. Şu an 140 TL'ye mal edip 150 TL'ye satamıyoruz" diye konuştu.

İMALATÇI SAYISINDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Esnaf, CHP'li Bulut'un, "Sektörde iş yerini kapatan var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi.

"Bulunduğumuz bölgede 50 imalatçı varsa, şu an 25'e düştü. Yarı yarıya kapattılar. Mecbur kalıyorlar. Üretim yapamıyorlar. Şu an 1000 çift ayakkabı yapsa 140-150 bin TL sadece maliyeti var. Zaten esnafın dükkanı bomboş kimse yok."

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

CHP'li Bulut, son olarak, ayakkabı üreticilerine deri satışı yapan esnafı dinledi. Esnaf, "Ekim ayıyla mukayese edersen yüzde 300 arttı.Nakliye, benzin, hepsi arttı. Bu malzemeler ayakkabıdan başka çanta, cüzdan, kemer yapımında kullanılıyor. Buradaki artış az bile, daha da artacak" dedi.

Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
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Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Milletvekili, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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